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На Львівщині прикордонники вилучили техніку Apple на 2,4 млн грн

У спеціально облаштованому відсіку багажного відділення автобуса виявили 34 смартфони, 5 планшетів та 2 смартгодинники. 

На Львівщині прикордонники вилучили техніку Apple на 2,4 млн грн

У пункті пропуску “Грушів” військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці виявили партію нової техніки Apple на 2,4 млн грн

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Під час огляду автобуса Van Hool, який прямував із Варшави до Львова, у спеціально облаштованому відсіку багажного відділення виявили 34 смартфони, 5 планшетів та 2 смартгодинники. 

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За кермом автобуса перебував 52-річний житель Львівщини. Уся виявлена техніка – продукція Apple.

Зі слів водія, техніку він отримав від кур’єра у Варшаві та мав доставити до Львова.

Загалом виявлено 41 одиницю техніки орієнтовною вартістю 2,4 млн гривень.

Техніку вилучено на склад митниці.

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