У пункті пропуску “Грушів” військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці виявили партію нової техніки Apple на 2,4 млн грн
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Під час огляду автобуса Van Hool, який прямував із Варшави до Львова, у спеціально облаштованому відсіку багажного відділення виявили 34 смартфони, 5 планшетів та 2 смартгодинники.
За кермом автобуса перебував 52-річний житель Львівщини. Уся виявлена техніка – продукція Apple.
Зі слів водія, техніку він отримав від кур’єра у Варшаві та мав доставити до Львова.
Загалом виявлено 41 одиницю техніки орієнтовною вартістю 2,4 млн гривень.
Техніку вилучено на склад митниці.