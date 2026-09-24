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РФ поширює фейкові відео зі “знищенням” поштових бюлетенів з голосами за “Альтернативу для Німеччини”

Тактика створення та інфраструктура поширення цього фейку повністю відповідають методам прокремлівської мережі впливу Storm-1516, зазначили у ЦПД.

РФ поширює фейкові відео зі “знищенням” поштових бюлетенів з голосами за “Альтернативу для Німеччини”
Фото: prm.ua

У мережі X та в проросійських джерелах розповсюджують підроблені відеоролики, на яких чоловіки нібито знищують поштові бюлетені з голосами за партію “Альтернатива для Німеччини” або демонструють листи для голосування, з яких буцімто вилучено “АдН”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Усі ці ролики є сфабрикованими. 

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“Фейковість відео підтвердили земельні та окружні виборчі комісії Німеччини, а також німецькі моніторингові проєкти. “АдН” насправді є в офіційному бюлетені”, – зазначили у ЦПД.

Відео зі “знищенням листів” також містить численні аномалії: у показаних “комплектах” відсутні обов'язкові картки виборців, конверти не мають смуг для заклеювання, а самі бюлетені відрізняються за розмірами та способом складання від офіційних бланків. Крім того, аналіз аудіодоріжок із “голосами виборців” за кадром показав, що вони були згенеровані штучним інтелектом.

Тактика створення та інфраструктура поширення цього фейку повністю відповідають методам прокремлівської мережі впливу Storm-1516. 

Мета цієї дезінформаційної кампанії – дискредитувати виборчу систему Німеччини, поставити під сумнів легітимність голосування, підірвати довіру до демократичних інституцій та підіграти проросійським політичним силам.

Раніше Центр уже повідомляв про активізацію російських дезінформаційних операцій напередодні виборів у Німеччині. Зокрема, фіксувалося масове поширення сфабрикованих матеріалів через координовану Росією мережу “Матрьошка”, де німецьким кандидатам приписували вигадані скандали, злочини та маніпулятивну соціологію.

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