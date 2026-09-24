У Запоріжжі росіяни атакували муніципальний автобус

Попередньо, люди не постраждали.

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Обстріл автобуса у Запоріжжі

У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував цивільний транспорт. Безпілотник влучив у дах муніципального автобуса №71, який рухався Космічною вулицею.

Про це повідомляє тимчасовий виконувач обов’язків Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Унаслідок атаки автобус зазнав пошкоджень. За попередньою інформацією, пасажири та водій не постраждали.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА