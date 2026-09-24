У Запоріжжі росіяни атакували муніципальний автобус

У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував цивільний транспорт. Безпілотник влучив у дах муніципального автобуса №71, який рухався Космічною вулицею.
Про це повідомляє тимчасовий виконувач обов’язків Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Унаслідок атаки автобус зазнав пошкоджень. За попередньою інформацією, пасажири та водій не постраждали.
- Протягом минулої доби, 23 вересня, шестеро людей було поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Окупанти завдали 690 ударів по 55 населених пунктах. Надійшло 51 повідомлення про пошкодження майна.