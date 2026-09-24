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Шестеро мешканців Запорізької області поранені російськими атаками

Росіяни били по 55 населених пунктах. 

Шестеро мешканців Запорізької області поранені російськими атаками
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Шестеро людей поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 690 ударів по 55 населених пунктах.

Як написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Кушугуму, Володимирівці, Новорозівці, Вільнянці, Зеленому Гаю, Юліївці, Веселому Гаю, Листівці, Новоіванівці, Запорожцю, Софіївці, Оріхову, Верхній Терсі, Долинці, Єгорівці, Гіркому, Новоселівці, Червоному Яру, Микільському, Сонячному, Васильковому та Преображенці.

524 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Юрківку, Любимівку, Новояковлівку, Новоселівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Копані, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новопавлівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Зафіксовано 14 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Малокатеринівці, Приморському, Павлівці, Плавнях, Новоандріївці та Новоданилівці.

124 артилерійських удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Новому Запоріжжю.

Надійшло 51 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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