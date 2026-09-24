Шестеро мешканців Запорізької області поранені російськими атаками

Надійшло 51 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

124 артилерійських удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Новому Запоріжжю.

Зафіксовано 14 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Малокатеринівці, Приморському, Павлівці, Плавнях, Новоандріївці та Новоданилівці.

Як написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Кушугуму, Володимирівці, Новорозівці, Вільнянці, Зеленому Гаю, Юліївці, Веселому Гаю, Листівці, Новоіванівці, Запорожцю, Софіївці, Оріхову, Верхній Терсі, Долинці, Єгорівці, Гіркому, Новоселівці, Червоному Яру, Микільському, Сонячному, Васильковому та Преображенці.

Шестеро людей поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 690 ударів по 55 населених пунктах.

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