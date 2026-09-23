Зеленський на Генасамблеї ООН: Україна створила і масштабує нові типи реактивних дронів-перехоплювачів

Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський заявив про успішні випробування чотирьох нових реактивних дронів-перехоплювачів.

Ці нові розробки ефективно протидіють реактивним «шахедам», які Росія запускає по українських містах та інфраструктурі щогодини. Україна вже розгортає масштабне виробництво цих перехоплювачів для захисту неба, а також разом із партнерами запустила антибалістичну програму Freyja. До неї вже долучилися десять країн: Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Іспанія, Нідерланди та Україна. Також тривають перемовини щодо приєднання Польщі та інших союзників.

Глава держави підкреслив, що новітні технології та перехоплювачі необхідні для відбиття масованих атак. З початку року Росія застосувала проти України понад 2100 ракет, зокрема більш ніж 950 балістичних, а також близько 60 000 ударних безпілотників, серед яких понад 7700 — це реактивні «шахеди».

Зеленський додав, що літній наступ Росії провалився, а її нафтова промисловість та фінанси виснажуються. Щоб остаточно зупинити Путіна, необхідно й надалі знищувати доходи агресора, посилювати санкції та припиняти будь-яку торгівлю з РФ, адже саме гроші дають війні новий ресурс, наголосив глава держави.