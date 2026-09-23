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Зеленський на Генасамблеї ООН: Україна створила і масштабує нові типи реактивних дронів-перехоплювачів

Також тривають перемовини із партнерами щодо приєднання до антибалістичної програми Freyja.

Зеленський на Генасамблеї ООН: Україна створила і масштабує нові типи реактивних дронів-перехоплювачів
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський заявив про успішні випробування чотирьох нових реактивних дронів-перехоплювачів. 

Ці нові розробки ефективно протидіють реактивним «шахедам», які Росія запускає по українських містах та інфраструктурі щогодини. Україна вже розгортає масштабне виробництво цих перехоплювачів для захисту неба, а також разом із партнерами запустила антибалістичну програму Freyja. До неї вже долучилися десять країн: Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Іспанія, Нідерланди та Україна. Також тривають перемовини щодо приєднання Польщі та інших союзників.

Глава держави підкреслив, що новітні технології та перехоплювачі необхідні для відбиття масованих атак. З початку року Росія застосувала проти України понад 2100 ракет, зокрема більш ніж 950 балістичних, а також близько 60 000 ударних безпілотників, серед яких понад 7700 — це реактивні «шахеди».

Зеленський додав, що літній наступ Росії провалився, а її нафтова промисловість та фінанси виснажуються. Щоб остаточно зупинити Путіна, необхідно й надалі знищувати доходи агресора, посилювати санкції та припиняти будь-яку торгівлю з РФ, адже саме гроші дають війні новий ресурс, наголосив глава держави.

  • Щодо перехоплювачів, то український виробник безпілотних систем «Влучник» завершив повний цикл внутрішніх випробувань нового дрона-перехоплювача «Зореліт v5»
  • Цей дрон розробили як засіб перехоплення повітряних цілей безпосередньо на маршруті їхнього польоту. За даними виробника, дрон призначений для протидії розвідувальним безпілотникам, російським БпЛА «Гербера» та «Герань-2», а також швидкісним реактивним дронам «Герань-3» і «Герань-4».
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