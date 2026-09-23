ЦПД: Росія вербує іноземців на війну через Meta і Google

Через цифрові платформи росіяни пропонують іноземцям роботу або безпосередньо службу в армії РФ.

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Російські рекрутери масово використовують платформи Meta, Google та інші західні цифрові ресурси для вербування іноземців на війну проти України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними дослідження африканської мережі цифрових розслідувачів Code for Africa, російська система вербування передусім орієнтується на молодих чоловіків із бідних країн Африки та Азії.

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Дослідники виявили щонайменше 89 сайтів, сім акаунтів у Facebook та інших соцмережах, а також 39 акаунтів і каналів у месенджерах, пов’язаних із рекрутингом.

Вербування часто маскують під пропозиції цивільної роботи. Іноземцям можуть пропонувати вакансії у сфері будівництва, охорони, допомогу з отриманням віз або навіть участь у кінокастингах.

Водночас у частині оголошень прямо йдеться про військову службу. Для привернення уваги використовують, зокрема, згенеровані штучним інтелектом зображення темношкірих чоловіків у російській військовій формі.

Потенційним рекрутам обіцяють виплати до $15 тисяч за підписання контракту та близько $3 тисяч щомісяця.

У ЦПД зазначають, що технологічні компанії, зокрема Meta та Google, уже заблокували сотні рекламних кампаній і сайтів, пов’язаних із російським вербуванням. Однак російські рекрутери продовжують створювати нові акаунти та майданчики.

У Центрі наголошують на необхідності міжнародної координації, щоб протидіяти використанню цифрових платформ для вербування іноземців до участі у війні проти України.