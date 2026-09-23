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Понад 50 країн ООН підтримали заяву, в якій закликали Росію зупинити вогонь і розпочати переговори про мир

Україна погодилася на повне й безумовне припинення вогню ще з березня 2025 року, ідеться в документі.

51 країна-член ООН закликала Росію погодитися на повне, негайне й безумовне припинення вогню та розпочати змістовні мирні переговори. 

Спільну заяву перед засіданням Ради Безпеки ООН оприлюднили висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та очільник МЗС України Андрій Сибіга, передає «Укрінформ».

У документі підписанти висловили солідарність із Україною та наголосили на важливості дотримання Статуту ООН. Зокрема, йдеться про повагу до суверенітету, незалежності, територіальної цілісності держав і права на самооборону. Також партнери висловили глибоку стурбованість ескалацією російських ударів по цивільній інфраструктурі, через які, за даними ООН, останніми місяцями зросла кількість жертв серед мирного населення.

Крім цього, країни занепокоєні атаками Росії у Чорному морі. На їхню думку, Москва свідомо перешкоджає українському експорту зерна та створює загрозу для глобальної продовольчої безпеки. При цьому автори заяви нагадали, що Україна погодилася на повне й безумовне припинення вогню ще з березня 2025 року, тому тепер Росія має зробити аналогічний крок задля переходу до дієвої дипломатії.

Також від Росії вимагають негайно повернути Україні всіх депортованих і незаконно утримуваних цивільних, першочергово дітей, а також провести повний обмін військовополоненими. 

Під заявою підписалися більшість країн Європи, а також Австралія, Канада, Коста-Рика, Гондурас, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Панама та Південна Корея.

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