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​Китай назвав "червоні лінії" напередодні зустрічі Сі Цзіньпіна та Трампа

У Пекіні дуже не хочуть, аби президент США піднімав теми прав людини та Тайваню.

​Китай назвав "червоні лінії" напередодні зустрічі Сі Цзіньпіна та Трампа
Президент США Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Посол Китаю у США Сє Фен заявив, що питання Тайваню та прав людини є "червоними лініями" для Пекіна. Його заява прозвучала напередодні зустрічі президентів Китаю та США Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа у Вашингтоні.

Про це пише Reuters.

У статті для офіційної газети Комуністичної партії Китаю "People's Daily" Сє Фен закликав США не використовувати національну безпеку, економічні дисбаланси та примусову працю як приводи для обмеження Китаю.

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 Китайський дипломат заявив, що Пекін не дозволить порушувати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Окрім Тайваню та демократії й прав людини, до "червоних ліній" він відніс шляхи й системи розвитку Китаю, а також його право на розвиток.

Контекст

Зустріч Сі та Трампа відбудеться на тлі суперечностей між Вашингтоном і Пекіном щодо торгівлі та Тайваню. Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією, тоді як влада острова це заперечує.

США залишаються головним постачальником озброєнь Тайваню та його ключовим міжнародним партнером. Китай неодноразово вимагав припинити американські поставки зброї острову. 

Після травневої зустрічі з Сі в Пекіні Трамп заявив, що відклав новий пакет озброєнь для Тайваню приблизною вартістю $14 млрд, назвавши його "дуже хорошим переговорним козирем".

Китайське Міністерство закордонних справ напередодні зустрічі знову заявило про "рішучу протидію" продажу американської зброї Тайваню. 

Водночас у Тайвані заявляють, що затримка американських поставок озброєнь може сповільнити модернізацію його армії та створити для Китаю більше можливостей для посилення тиску на Тайвань, Японію та Філіппіни.

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