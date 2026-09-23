Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
ГоловнаСвіт

Сенатор-республіканець закликав розслідувати подарунок російського бізнесмена, пов’язаного з Кремлем, синові Трампа

«Тостер – це весільний подарунок. Вечірка на приватному острові, оплачена олігархом, пов’язаним з Путіним, – це щось зовсім інше», – стверджує Джон Кертіс. 

Сенатор-республіканець закликав розслідувати подарунок російського бізнесмена, пов’язаного з Кремлем, синові Трампа
Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон
Фото: EPA

Сенатор-республіканець від штату Юта Джон Кертіс закликав до розслідування справи Дональда Трампа-молодшого після повідомлень про те, що російський бізнесмен Умар Кремльов, пов'язаний з Кремлем, фінансував вечірку з нагоди його весілля.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

Джон Кертіс надіслав листа керівникам Судового комітету Сенату з проханням розслідувати «використання сімейних зв’язків президента для отримання приватної фінансової вигоди, преференційного ставлення або доступу з боку внутрішніх та іноземних інтересів». Він закликав комітет викликати до суду Дональда Трампа-молодшого, а також Хантера Байдена, сина колишнього президента Джо Байдена, який впродовж 2014-2019 років був членом ради директорів української газовидобувної компанії Burisma, власником якої є колишній міністр екології України часів Януковича Микола Злочевський

Реклама

«Тостер – це весільний подарунок. Вечірка на приватному острові, оплачена олігархом, пов’язаним з Путіним, – це щось зовсім інше», – сказав Кертіс. 

У своєму листі сенатор також згадав про «активне просування Трампом-молодшим криптовалютних проєктів за підтримки родини, його подальші спроби укласти міжнародні угоди у сфері нерухомості, включно з прямими зустрічами з іноземними главами держав, а також його ймовірні інвестиції в оборонні підряди».

На запитання про свідчення Хантер Байден у заяві для WSJ відповів: «Я вже дав понад сім годин свідчень під присягою… Я сяду поруч із Доном-молодшим і свідчитиму будь-коли і будь-де. Ерік і Джаред (середнsq син Трампа та його зять Джаред Кушнер) також можуть до нас приєднатися».

Раніше розслідування щодо обставин подарунку синові Трампа розпочав Слідчий комітет Палати представників Конгресу США. Очільник демократів у комітеті Роберт Гарсія заявив, що звернувся до керівниці апарату Білого дому С'юзі Вайлз з вимогою надати усі документи та записи щодо розмов між президентською адміністрацією та сином глави держави про Кремльова.

14 вересня видання ProPublica повідомило, що післявесільні святкування Дональда Трампа-молодшого та його дружини, які тривали два дні на ексклюзивних островах Багамських островів, оплатив Умар Кремльов, російський бізнесмен, тісно пов'язаний з оточенням Путіна. 

19 вересня Дональд Трамп заявив, що його син нібито повернув кошти, які російський олігарх Умар Кремльов витратив на вечірку на честь його одруження.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies