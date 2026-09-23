«Тостер – це весільний подарунок. Вечірка на приватному острові, оплачена олігархом, пов’язаним з Путіним, – це щось зовсім інше», – стверджує Джон Кертіс.

Сенатор-республіканець від штату Юта Джон Кертіс закликав до розслідування справи Дональда Трампа-молодшого після повідомлень про те, що російський бізнесмен Умар Кремльов, пов'язаний з Кремлем, фінансував вечірку з нагоди його весілля.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Джон Кертіс надіслав листа керівникам Судового комітету Сенату з проханням розслідувати «використання сімейних зв’язків президента для отримання приватної фінансової вигоди, преференційного ставлення або доступу з боку внутрішніх та іноземних інтересів». Він закликав комітет викликати до суду Дональда Трампа-молодшого, а також Хантера Байдена, сина колишнього президента Джо Байдена, який впродовж 2014-2019 років був членом ради директорів української газовидобувної компанії Burisma, власником якої є колишній міністр екології України часів Януковича Микола Злочевський

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«Тостер – це весільний подарунок. Вечірка на приватному острові, оплачена олігархом, пов’язаним з Путіним, – це щось зовсім інше», – сказав Кертіс.

У своєму листі сенатор також згадав про «активне просування Трампом-молодшим криптовалютних проєктів за підтримки родини, його подальші спроби укласти міжнародні угоди у сфері нерухомості, включно з прямими зустрічами з іноземними главами держав, а також його ймовірні інвестиції в оборонні підряди».

На запитання про свідчення Хантер Байден у заяві для WSJ відповів: «Я вже дав понад сім годин свідчень під присягою… Я сяду поруч із Доном-молодшим і свідчитиму будь-коли і будь-де. Ерік і Джаред (середнsq син Трампа та його зять Джаред Кушнер) також можуть до нас приєднатися».

Раніше розслідування щодо обставин подарунку синові Трампа розпочав Слідчий комітет Палати представників Конгресу США. Очільник демократів у комітеті Роберт Гарсія заявив, що звернувся до керівниці апарату Білого дому С'юзі Вайлз з вимогою надати усі документи та записи щодо розмов між президентською адміністрацією та сином глави держави про Кремльова.

14 вересня видання ProPublica повідомило, що післявесільні святкування Дональда Трампа-молодшого та його дружини, які тривали два дні на ексклюзивних островах Багамських островів, оплатив Умар Кремльов, російський бізнесмен, тісно пов'язаний з оточенням Путіна.

19 вересня Дональд Трамп заявив, що його син нібито повернув кошти, які російський олігарх Умар Кремльов витратив на вечірку на честь його одруження.