У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ГоловнаСвіт

Грузія екстрадувала в Україну підозрюваного в переправленні чоловіків призивного віку через кордон

Це вже 10-та подібна екстрадиція у 2026 році.

Грузія екстрадувала в Україну підозрюваного в переправленні чоловіків призивного віку через кордон
Фото: Офіс генпрокурора

Із Грузії в Україну екстрадували чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора

За даними слідства, з листопада 2022 року по серпень 2023 року учасники організації незаконно переправили через кордон близько 40 осіб. За виїзд вони отримували від 1400 до 5000 доларів за одну особу.

Підозрюваний, як встановлено, був активним учасником злочинної організації та діяв із корисливих мотивів. Йому інкримінують участь у злочинній організації, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Після викриття чоловік почав переховуватися за межами України та був оголошений у міжнародний розшук. Згодом його затримали правоохоронні органи Грузії, і було ухвалено рішення про його видачу Україні.

Це вже 10-та екстрадиція в Україну у 2026 році осіб, яких розшукували за злочини, пов’язані з незаконним переправленням громадян через державний кордон. Раніше таких осіб екстрадували з Польщі, Німеччини, Чехії, Румунії та Молдови.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies