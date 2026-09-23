Грузія екстрадувала в Україну підозрюваного в переправленні чоловіків призивного віку через кордон

Це вже 10-та подібна екстрадиція у 2026 році.

Із Грузії в Україну екстрадували чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з листопада 2022 року по серпень 2023 року учасники організації незаконно переправили через кордон близько 40 осіб. За виїзд вони отримували від 1400 до 5000 доларів за одну особу.

Підозрюваний, як встановлено, був активним учасником злочинної організації та діяв із корисливих мотивів. Йому інкримінують участь у злочинній організації, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Після викриття чоловік почав переховуватися за межами України та був оголошений у міжнародний розшук. Згодом його затримали правоохоронні органи Грузії, і було ухвалено рішення про його видачу Україні.

Це вже 10-та екстрадиція в Україну у 2026 році осіб, яких розшукували за злочини, пов’язані з незаконним переправленням громадян через державний кордон. Раніше таких осіб екстрадували з Польщі, Німеччини, Чехії, Румунії та Молдови.