США та Іран провели перші з червня прямі переговори

Іранські дипломати на полях тижня високого рівня Генасамблеї ООН провели перемовини зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом щодо ситуації на Близькому Сході.

Як пише The Guardian, це був перший прямий контакт сторін конфлікту після того, як у червні віцепрезидент Джей Ді Венс їздив до Швейцарії погоджувати умови меморандуму про взаєморозуміння.

Перемовини тривали близько 3 годин. Іран представляв міністр закордонних справ Аббас Арагчі, роль посередника взяв на себе Катар. Після спілкування Віткофф заявив, що має хороші відчуття від переговорів, а також анонсував подальші зустрічі.

Іран намагається повернутися до дипломатії, обіцяючи США відкрити Ормузьку протоку, якщо у Вашингтоні послаблять військовий та економічний тиск на країну. Водночас під час виступу Дональда Трампа з трибуни Генасамблеї, у якому він назвав Іран "терористичною організацією номер один у світі", делегація ісламської республіки майже у повному складі залишила залу.