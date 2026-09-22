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Трамп на зустрічі з Зеленським не вимагав одностороннього припинення вогню по Росії

Йшлося про енергетичне перемир'я, якого має дотримуватися і Росія також. 

Трамп на зустрічі з Зеленським не вимагав одностороннього припинення вогню по Росії
Зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським на Флориді, 28 грудня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Американський лідер Дональд Трамп на зустрічі з українським президентом 22 вересня не вимагав від України одностороннього припинення ударів по Росії. Він хоче закінчити війну між Україною і Росією, але зараз обговорювали саме енергетичне перемир'я. 

Україна готова до тристоронніх обговорень з Росією, сказав Володимир Зеленський на брифінгу після двосторонньої зустрічі. Він підкреслив, що Україна не нападає, а дає відсіч у відповідь. 

«Якщо б ми не давали відсічі – він би вже нас захопив. Ми не слабкі», – сказав він. 

Володимир Зеленський повідомив, що озвучив Трампу особисту думку: Путін буде розповідати про готовність до завершення війни, але після виборів будуть нові атаки. 

«Сьогодні вночі була масована атака. Ми знаємо вже по розвідці, що вони комунікують як те, що під час їхніх виборів Україна якось так атакувала. Тобто все зрозуміло», – сказав він.

Зеленський додав, що всім сторонам треба «напружуватися трішки більше», аби Владімір Путін хотів закінчити війну. 

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