Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що переїменує ШІ на "суперінтелект"

Президент США зазначив, що правоохоронні органи зосередяться "на сприянні суперінтелекту, а не його обмеженні". 

Трамп заявив, що переїменує ШІ на "суперінтелект"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що в усіх офіційних документах Штати використовуватимуть назву "суперінтелект" замість "штучного інтелекту".

Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає Укрінформ.

“Віднині й надалі усі документи Сполучених Штатів й, сподіваюся, решти світу, використовуватимуть точніший термін: “супер” замість “штучний”. Це - суперінтелект. Вітаю у новому світі суперінтелекту - СІ”, - сказав Трамп.

Він наголосив, що Штати "відкидають будь-які спроби створити глобалістську схему з контролю за штучним інтелектом, який тепер називатиметься суперінтелект". 

"Назву змінено, оскільки слово “штучний” має фейкові конотації, однак він зовсім не фейковий, а неймовірний", - зазначив Трамп.

Він додав, що правоохоронні органи США стежитимуть за розвитком цієї нової технології, але зосередяться "на сприянні суперінтелекту, а не його обмеженні". 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies