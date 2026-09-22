Трамп заявив, що переїменує ШІ на "суперінтелект"

Президент США зазначив, що правоохоронні органи зосередяться "на сприянні суперінтелекту, а не його обмеженні".

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Президент США Дональд Трамп заявив, що в усіх офіційних документах Штати використовуватимуть назву "суперінтелект" замість "штучного інтелекту".

Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає Укрінформ.

“Віднині й надалі усі документи Сполучених Штатів й, сподіваюся, решти світу, використовуватимуть точніший термін: “супер” замість “штучний”. Це - суперінтелект. Вітаю у новому світі суперінтелекту - СІ”, - сказав Трамп.

Він наголосив, що Штати "відкидають будь-які спроби створити глобалістську схему з контролю за штучним інтелектом, який тепер називатиметься суперінтелект".

"Назву змінено, оскільки слово “штучний” має фейкові конотації, однак він зовсім не фейковий, а неймовірний", - зазначив Трамп.

Він додав, що правоохоронні органи США стежитимуть за розвитком цієї нової технології, але зосередяться "на сприянні суперінтелекту, а не його обмеженні".