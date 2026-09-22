Reuters: Сі Цзіньпін, ймовірно, вимагатиме від Трампа припинити продаж зброї Тайваню

Китай, імовірно, посилатиметься на власне трактування третього з трьох спільних комюніке між двома країнами, підписаного у 1982 році.

Очікується, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Вашингтона цього тижня вимагатиме від лідера США Дональда Трампа припинити продаж зброї Тайваню, посилаючись на спільне комюніке 1982 року, повідомили Reuters поінформовані джерела. За їхніми словами, Сі може порушити це питання навіть під час відвідання Національного архіву США.

Китай регулярно називає питання Тайваню, який Пекін вважає своєю територією, найбільш чутливим і важливим дипломатичним питанням та неодноразово закликав припинити продаж йому американської зброї.

США законодавчо зобов’язані надавати демократично керованому Тайваню засоби для самооборони, попри відсутність між Вашингтоном і Тайбеєм офіційних дипломатичних відносин. Водночас уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет над островом.

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Три джерела, знайомі з обговореннями між США та Китаєм напередодні поїздки Сі до Вашингтона для зустрічі з Трампом, повідомили агенцію, що Китай, імовірно, посилатиметься на власне трактування третього з трьох спільних комюніке між двома країнами, підписаного у 1982 році.

Відповідно до цього документа США заявили про намір поступово скорочувати продажі зброї Тайваню та зазначили, що не прагнуть довгострокових поставок озброєнь Тайбею.

Однак у супровідній записці тодішній президент США Рональд Рейган зазначив, що готовність Вашингтона скорочувати продажі зброї абсолютно залежить від подальшої прихильності Китаю до мирного врегулювання розбіжностей із Тайванем.

За словами джерел, Китай також попросив США припинити поставки зброї, яку Тайвань уже замовив. Натомість Китай пропонує допомогу в тому, щоб чинити тиск на Іран у зв’язку з війною на Близькому Сході, додали джерела.

Протягом останніх п’яти років Китай значно активізував військову діяльність навколо Тайваню, зокрема проводив військові навчання із застосуванням бойових ракет. Китайські збройні сили здійснюють операції навколо острова майже щодня.

Представник Білого дому заявив, що Дональд Трамп, за його словами, ухвалить рішення щодо нового пакета продажу зброї «за досить короткий час».

Під час свого першого президентського терміну Трамп схвалив більше продажів зброї Тайваню, ніж будь-який інший президент в історії США, а під час другого терміну вже за перший рік схвалив більше таких продажів, ніж Джо Байден за всі чотири роки свого президентства, додав представник.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що продовжує уважно стежити за розвитком подій у рамках контактів на високому рівні між США та Китаєм, підтримуючи при цьому «активну комунікацію» зі Сполученими Штатами.

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США дотримуються політики «одного Китаю», відповідно до якої Вашингтон офіційно не займає позиції щодо суверенітету Тайваню та визнає, але не підтримує позицію Пекіна про те, що Тайвань є частиною Китаю.

У грудні адміністрація Трампа схвалила найбільший в історії пакет продажу зброї Тайваню на $11 млрд. Однак другий пакет, вартістю близько $14 млрд, уже кілька місяців залишається на паузі.

Після травневого саміту із Сі в Пекіні Трамп заявив, що відклав цей пакет, назвавши його «дуже хорошим козирем на переговорах».

Відповідно до «Шести гарантій» для Тайваню, які також були сформульовані у 1982 році, але розсекречені лише у 2020 році, США не встановлювали дату припинення продажу зброї Тайваню і не погоджувалися заздалегідь консультуватися з Пекіном щодо таких продажів.