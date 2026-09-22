Корнієнко: обмеження права голосу для українців за кордоном поставило б Україну в ряд недемократичних країн

Підтримка ідеї позбавити виборчих прав тих, хто виїхав, може бути ще більшою, ніж торік, однак її втілення матиме наслідки для відносин з Радою Європи та іноземними партнерами.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, соціологія торік фіксувала підтримку такої ідеї серед тих, хто залишився в Україні.

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«Це були цифри минулого року. Підозрюю, якщо зараз провести опитування, підтримка цієї ідеї буде ще більшою», – сказав Корнієнко.

Водночас українці розрізняють два види виборчого права, і це, наголошує він, принципово.

«Слава Богу, українці непогано розрізняють активне й пасивне виборче право. І з обмеженням пасивного права, тобто права балотуватись і бути обраним, у нас будуть величезні проблеми з іноземними партнерами, з Радою Європи і так далі. А якби ми ще й активне право, тобто право обирати, обмежили, нас би долучили до когорти недемократичних країн. І тоді питання, чим ми відрізняємось від Росії», – зазначив перший віцеспікер.

Щодо пасивного права він не має сформованої позиції й посилається на опитування в Польщі, за яким 51% українців, які там живуть, за певних обставин повернулися б в Україну.

«Як на мене, треба дочекатись завершення війни і зрозуміти, чи будуть повертатись люди», – сказав Корнієнко.