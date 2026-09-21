Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не з'являвся на роботі після того, як поїхав у призначене собі п'ятиденне відрядження до Парижа. Термін відрядження збіг 18 вересня, і станом на 14 годину 21 числа в ОГП його не бачили, відповіла УП речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська.

Вона пояснила, що, попри звільнення з посади генерального прокурора, Руслан Кравченко залишається прокурором ОГП. Інформацією про те, чи повернувся Кравченко з-за кордону, речниця не володіє.

«Офіційна дата закінчення службового відрядження Руслана Кравченка – 18 вересня. Станом на 14:00 21 вересня він на роботу в Офіс генерального прокурора не прибув», – сказала вона.

Контекст

Реклама

Вночі 14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі під приводом відрядження на сесію ПАРЄ до Парижа. А вже вранці на офіційних сторінках генпрокурора опублікували відео з заявою про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та «близькій людині» очільника САП Олександра Клименка.

Того ж дня президент підписав указ про відсторонення Кравченка з посади генпрокурора. Верховна Рада проголосувала за його звільнення 15 вересня, а президент закріпив це рішення відповідним указом.

До офіційного звільнення Кравченко встиг опублікувати ще декілька дописів і відео зі звинуваченнями проти Семена Кривоноса. Але в Офісі генпрокурора заявили, що підозри директору НАБУ не було.

Кравченко казав, що надіслав її поштою. Керівник Укрпошти сказав, що за лист генпрокурор сплатив готівкою, хоча між поштовим оператором і ОГП є угода про безготівкові розрахунки.