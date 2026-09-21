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На Львівщині судитимуть ексначальника районного ТЦК у справі про недостовірне декларування

Загальна вартість недостовірних відомостей, внесених до декларації, перевищила 4,5 мільйони гривень. 

На Львівщині судитимуть ексначальника районного ТЦК у справі про недостовірне декларування
Фото: З відкритих джерел

У Львівській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП, якому інкримінують умисне декларування недостовірної інформації.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що у декларації за 2024 рік він не зазначив майнові права дружини на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва у Львові. Площа житла становить 40,8 кв. м, а його вартість – майже 2 мільйони гривень.

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Також у декларації були вказані готівкові заощадження подружжя, розмір яких суттєво перевищував суму коштів, яку вони могли накопичити за рахунок підтверджених джерел доходу.

Зокрема, експосадовець задекларував понад 2,5 мільйони гривень готівкою. Водночас його підтверджені доходи давали можливість накопичити не більше 684 тисяч гривень Таким чином, різниця склала понад 1,8 мільйони гривень. 

Ще 40 тисяч доларів США та 376 тисяч гривень готівки він вказав як заощадження дружини. За наявними даними, її підтверджені доходи дозволяли накопичити не більше 1,2 млн грн, тоді як фактично задекларована сума перевищувала цей показник на 840,6 тисяч гривень.

За даними слідства, загальна вартість недостовірних відомостей, внесених до декларації, перевищила 4,5 мільйони гривень. 

Зазначена сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно до закону є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

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