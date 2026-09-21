США закуплять українські розвідувальні дрони Raybird

Армія США закупить українські розвідувальні безпілотники Raybird. Контракт на постачання уклали з американським підрозділом української компанії Skyeton. Про це йдеться у зведенні Департаменту війни США.

«Компанія Skyeton Inc. отримала контракт на придбання обладнання та послуг безпілотних літальних апаратів Raybird за фіксованою ціною у розмірі 10 640 000 доларів США», — йдеться у повідомленні.

Згідно з контрактом, Skyeton має поставити безпілотники орієнтовно до 15 грудня 2026 року. Місце виконання робіт та точне фінансування визначатимуться окремо для кожного замовлення. У відомстві також зазначили, що пропозиція Skyeton Inc. була єдиною, поданою під час онлайн-запиту заявок.

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Базову модель дрона-розвідника літакового типу Raybird було розроблено ще у 2016 році, а вже у 2018 році авіакомплекс ACS-3/Raybird був прийнятий на озброєння Збройних сил України і з того часу постійно вдосконалюється та модернізується.

Згідно з даними Міноборони він може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км. Швидкість дрона становить 80-140 км/год. Завдяки таким характеристикам та компактній формі він має можливість обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити візуальну розвідку з висоти до 5.5 км та виконувати інші завдання. Безпілотник також може нести 5-10 кг корисного навантаження. У Міноборони додали, що станом на 2025 дрони Raybird виконали більше ніж 350 000 годин бойових вильотів.

«"Родзинкою" однієї з останніх версій комплексу стала інтеграція лазерної системи наведення коригованих боєприпасів, що працює з точністю до метра. Це єдиний у своєму класі безпілотник, який має таку систему. І її ефективність вже доведена у реальному бою. Лазерне цілевказання працює на достатньо далекій відстані від цілі, щоб здійснити її точне ураження і при цьому зберегти борт-носій системи"», – зазначили у Міноборони.

Українська компанія "Skyeton у 2024 році відкрила спільне підприємство у Словаччині. Інвестиції нового заводу компанії складають $3,5 мільйони.

Ще одну угоду про співпрацю Skyeton уклала із іспанською компанією Escribano у березні 2026 року. Компанії спільно розроблятимуть і виготовлятимуть ударні лазерно керовані системи, основою яких є безпілотні системи українського виробництва.