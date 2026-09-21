«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

США закуплять українські розвідувальні дрони Raybird

Сума контракту складає $10,64 мільйона

США закуплять українські розвідувальні дрони Raybird
Raybird-3
Фото: https://armyinform.com.ua/

Армія США закупить українські розвідувальні безпілотники Raybird. Контракт на постачання уклали з американським підрозділом української компанії Skyeton. Про це йдеться у зведенні Департаменту війни США. 

«Компанія Skyeton Inc. отримала контракт на придбання обладнання та послуг безпілотних літальних апаратів Raybird за фіксованою ціною у розмірі 10 640 000 доларів США», —  йдеться у повідомленні. 

Згідно з контрактом, Skyeton має поставити безпілотники орієнтовно до 15 грудня 2026 року. Місце виконання робіт та точне фінансування визначатимуться окремо для кожного замовлення. У відомстві також зазначили, що пропозиція Skyeton Inc. була єдиною, поданою під час онлайн-запиту заявок. 

Реклама

Базову модель дрона-розвідника літакового типу Raybird було розроблено ще у 2016 році, а вже у 2018 році авіакомплекс ACS-3/Raybird був прийнятий на озброєння Збройних сил України і з того часу постійно вдосконалюється та модернізується.

Згідно з даними Міноборони він може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км. Швидкість дрона становить 80-140 км/год. Завдяки таким характеристикам та компактній формі він має можливість обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити візуальну розвідку з висоти до 5.5 км та виконувати інші завдання. Безпілотник також може нести 5-10 кг корисного навантаження. У Міноборони додали, що станом на 2025 дрони Raybird виконали більше ніж 350 000 годин бойових вильотів. 

«"Родзинкою" однієї з останніх версій комплексу стала інтеграція лазерної системи наведення коригованих боєприпасів, що працює з точністю до метра. Це єдиний у своєму класі безпілотник, який має таку систему. І її ефективність вже доведена у реальному бою. Лазерне цілевказання працює на достатньо далекій відстані від цілі, щоб здійснити її точне ураження і при цьому зберегти борт-носій системи"», – зазначили у Міноборони. 

Українська компанія "Skyeton у 2024 році відкрила спільне підприємство у Словаччині. Інвестиції нового заводу компанії складають $3,5 мільйони.

Ще одну угоду про співпрацю Skyeton уклала із іспанською компанією Escribano у березні 2026 року. Компанії спільно розроблятимуть і виготовлятимуть ударні лазерно керовані системи, основою яких є безпілотні системи українського виробництва.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies