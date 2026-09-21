Зеленський про обстріли: РФ била по 10 областях, атака на Запоріжжя була “жорсткою і цілеспрямованою”

На Генасамблеї ООН буде йти мова про те, як спільними зусиллями прийти до миру, зазначив президент.

Вчора увечері та протягом ночі росіяни завдали ударів по 10 областях України. Обстріл Запоріжжя був “жорстким і цілеспрямованим”.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

“Ми повинні й далі тиснути на агресора, щоб закінчити цю війну. Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює, і світ це відчуває. Але паралельно дипломатія має працювати”, – зазначив він.

Зеленський додав, що на Генасамблеї ООН буде йти мова про те, як спільними зусиллями прийти до миру. “Це головне завдання, яким мають займатися всі лідери. Дякую всім, хто допомагає”, – сказав президент.