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Вранці РФ вбила мешканку Харківщини. Постраждав 13-річний хлопець

Вчора унаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

Вранці РФ вбила мешканку Харківщини. Постраждав 13-річний хлопець
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 21 вересня, вранці у с. Катеринівка Лозівської громади Харківщини  ворог атакував приватний будинок. Внаслідок удару БпЛА загинула жінка. Постраждав 13-річний хлопчик, у нього важкі опіки. Дитині надають усю необхідну медичну допомогу.

Вчора унаслідок обстрілів постраждали 8 людей, написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області.

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У Лозовій поранений 62-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 53 і 73 років. У с. Мирне Шевченківської громади поранено 58-річного чоловіка, гостра реакція на стрес – у жінок 54 і 86 років. На трасі біля с. Карасівка Золочівської громади поранена 63-річна жінка, а на трасі біля с. Борщова Печенізької громади зазнав поранень 38-річний чоловік. 

Також медики надали допомогу 60-річному чоловіку, який 15 вересня зазнав поранень у с. Піски-Радьківські Борівської громади, та 50-річній жінці, яка 19 вересня отримала поранення в м. Ізюм. 

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Київський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 ракети;
  • 3 КАБ;
  • 1 РСЗВ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 5 БпЛА типу «Молнія»;
  • 14 fpv-дронів;
  • 31 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль біля с. Карасівка, приватний будинок, господарчу споруду, складську будівлю, 2 магазини, адмінбудівлю, спортивний майданчик, електромережі, гараж у сел. Золочів, приватний будинок в с. Довжик.

У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, електромережі в с. Підсереднє, автомобіль у с. Мирне, складську будівлю, АЗС в сел. Шевченкове, приватний будинок у с. Гнилиця Перша, господарчу споруду в с. Забавне.  

В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль, електромережі у с. Залиман та автомобіль в с. Гороховатка. 

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У Харківському районі пошкоджено автомобіль в м. Дергачі. 

У Лозівському районі пошкоджено автомобіль в с. Вишневе, будівлю ферми, загинуло близько 50 свиней, 100 нутрій, 100 курей в с. Орілька, багатоквартирний і 6 приватні будинки, залізничну інфраструктуру, автомобіль в м. Лозова.

У Чугуївському районі пошкоджено ангар у сел. Печеніги та автомобіль біля с. Борщова.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 58 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 60 948 людей.

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