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Вночі були влучання на 14 локаціях, і в ще 4 місцях впали уламки

ППО знешкодила 148 цілей. 

Вночі були влучання на 14 локаціях, і в ще 4 місцях впали уламки
Фото: ЗСУ

У ніч на 21 вересня російська армія запустила по території України 172 дрони різних типів та «Бандероль»/«Дань-Т». Зафіксували влучання на 14 локаціях, і в ще 4 місцях впали уламки. 

Як розповіли у Повітряних силах, загалом вдалося знешкодити 148 цілей ворога. 

Зазначається, що Росія, починаючи із 18:00 20 вересня, атакувала 172 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія», а також «Бандероль»/«Дань-Т» із напрямків: Бєлгород, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово у РФ, а також із ТОТ Донецька та Гвардійського в Криму.  

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила та подавила 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 1 «Бандероль»/«Дань-Т».

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

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