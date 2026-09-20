Генштаб ЗСУ: Росіяни посилено атакують на Костянтинівському і Покровському напрямках

На Слов’янському Сили оборони зупинили три штурмові спроби загарбників.

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Станом на 22:00 20 вересня на фронті відбулися 211 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Агресор завдав одного ракетного удару, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 182 керованих авіабомб, залучив для ударів 6230 дронів-камікадзе та здійснив 2153 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксували 6 штурмових дій противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ та здійснили 48 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з них – застосувавши РСЗВ.

На Південно-Слобожанському противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Токарівка, Охрімівка та Миколаївка.

На Куп’янському ворог п’ять разів намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Подолів, Ківшарівки, Западного та Радьківки.

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве та Лиман. Дві з цих атак ще тривають.

На Слов’янському Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Крива Лука та Каленики.

На Краматорському противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському Сили оборони відбили 23 ворожі штурми: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Іллінівки, Довгої Балки, Миколайпілля, Торецького, Приюту, Кучерового Яру та Вільного.

15 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Ракша, Водянське, Добропілля, Новогришине, Новопідгороднє, Сергіївка, та Молодецьке.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідували 48 окупантів, сімох поранили; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, шість спеціальних засобів, одне укриття особового складу та склад боєприпасів противника. Пошкоджено артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та 61 укриття особового складу. Знищено або подавлено 185 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог атакував в бік Мирного.

На Гуляйпільському Сили оборони відбили ворожу атаку неподалік населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському ворог також намагався один раз просунутися в бік Чарівного.

На Придніпровському окупанти атакувальних дій не проводили.