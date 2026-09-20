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У Львові чоловік із ножем напав на священника під час літургії

Зупинили нападника парафіяни і передали поліції.

У Львові чоловік із ножем напав на священника під час літургії
храм святих Володимира і Ольги у Львові
Фото: фейсбук-сторінка храму

У Львові 20 вересня під час Божественної літургії у храмі святих Володимира і Ольги невідомий напав на священника.

Про це повідомила Львівська архиєпархія УГКЦ.

Почувши вигуки вірян, священник повернувся й отримав удар в обличчя. У руках нападника був ніж.

Парафіяни швидко втрутилися, зупинили зловмисника і передали його правоохоронцям. Після цього священник завершив літургію. Він зазначив, що раніше ніколи не бачив цього чоловіка, але молитиметься за нього.

Поліція повідомила, що нападника доставили до спеціалізованого лікувального закладу.

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