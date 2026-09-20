Росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині: є загибла та поранений

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Російські війська вранці 20 вересня обстріляли Краматорськ Донецької області. Під ударом опинився мікрорайон Лазурний.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Близько 10:10 росіяни випустили по місту три артилерійські снаряди. Унаслідок обстрілу загинула 69-річна жінка. За даними міськради, вона перебувала на вулиці, коли її життя обірвали уламки снаряда.

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Також постраждав чоловік 1961 року народження. Йому надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено заклад загальної середньої освіти та кілька багатоповерхівок.

Пізніше керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін повідомив про авіаудар по евакуаційному пункту в Краматорську.

"Російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську. Відбулось пряме влучання", – повідомив Каплін.

За його словами, на момент удару на місці перебували евакуйовані люди та працівники, які займаються евакуацією.

Наразі з'ясовуються наслідки російського удару. Інформації про постраждалих та масштаби руйнувань поки немає.