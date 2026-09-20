Упродовж доби російські війська понад 60 разів атакували прифронтові населені пункти, застосовуючи різні види озброєння. Поранені двоє людей.

Як розповіли у Нацполіції, близько 12:00 окупанти поцілили FPV-дроном по приватному будинку в одному із сіл Червоногригорівської громади. Внаслідок атаки травмувалася 51-річна господарка оселі. Приблизно за годину в результаті удару ще одного дрона по Нікополю осколкові поранення отримав 25-річний чоловік. Обох потерпілих госпіталізували до лікарні.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Загалом за добу до поліції надійшло 41 повідомлення про удари російських військ по Нікополю, Марганцю та селах Томаківської, Червоногригорівської, Марганецької та Покровської сільської громади. Слідчі та криміналісти поліції зафіксували пошкодження торговельного центру, автозаправної станції, майже двох десятків приватних осель та сільськогосподарської техніки.

Поліцейські продовжують документувати наслідки воєнних злочинів армії РФ.