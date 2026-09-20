Сили оборони уразили російські ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У" та місце виробництва БпЛА

Підрозділи Сил оборони України 19 вересня та в ніч на 20 вересня уразили низку важливих військових об’єктів російських військ. Серед них: "Бук-М3", "Небо-У" та пункти управління противника.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
У районі населеного пункту Українка Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".
На Донеччині, в районі Балки, зафіксовано ураження російської радіолокаційної станції "Небо-У".
Крім того, в районі Сіверськодонецька Луганської області уражено місце виробництва безпілотних літальних апаратів.
На Донеччині українські військові також уразили командно-спостережний пункт противника в районі Зоряного та пункт управління БпЛА в районі Старомихайлівки.
У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.
- Сили оборони вдарили по Московському НПЗ. Для ураження застосовано низку далекобійних засобів, зокрема FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляницю», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.