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Сили оборони уразили російські ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У" та місце виробництва БпЛА

Також уражено ворожі пункти управління.

Сили оборони уразили російські ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У" та місце виробництва БпЛА
Фото: Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 19 вересня та в ніч на 20 вересня уразили низку важливих військових об’єктів російських військ. Серед них: "Бук-М3", "Небо-У" та пункти управління противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У районі населеного пункту Українка Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

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На Донеччині, в районі Балки, зафіксовано ураження російської радіолокаційної станції "Небо-У".

Крім того, в районі Сіверськодонецька Луганської області уражено місце виробництва безпілотних літальних апаратів.

На Донеччині українські військові також уразили командно-спостережний пункт противника в районі Зоряного та пункт управління БпЛА в районі Старомихайлівки.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.

  • Сили оборони вдарили по Московському НПЗ. Для ураження застосовано низку далекобійних засобів, зокрема FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляницю», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.
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