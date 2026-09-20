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Кордон із Румунією залишається найпопулярнішим серед порушників, – ДПСУ

Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксують на ділянці з Румунією, на другому місці — кордон із Молдовою.

Кордон із Румунією залишається найпопулярнішим серед порушників, – ДПСУ
речник ДПСУ Андрій Демченко
Фото: скріншот з відео

Найбільше спроб незаконного перетину державного кордону прикордонники фіксують на ділянці з Румунією. Друге місце за кількістю таких випадків посідає кордон із Молдовою. 

Про це в ефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, де найчастіше фіксують спроби незаконного перетину кордону, Демченко зазначив:

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"Традиційно це ділянка кордону з Румунією. Найбільше порушників фіксуємо саме на цій ділянці кордону. На другому місці — кордон з Молдовою".

За його словами, на інших ділянках державного кордону кількість спроб незаконного перетину значно менша.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що останнім часом прикордонники не фіксують збільшення кількості таких спроб.

"Водночас за останній період збільшення кількості спроб (нелегального перетину кордону — ред.), на щастя, ми не фіксуємо", — додав Демченко.

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