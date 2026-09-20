Найбільше спроб незаконного перетину державного кордону прикордонники фіксують на ділянці з Румунією. Друге місце за кількістю таких випадків посідає кордон із Молдовою.
Про це в ефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.
Відповідаючи на запитання, де найчастіше фіксують спроби незаконного перетину кордону, Демченко зазначив:
"Традиційно це ділянка кордону з Румунією. Найбільше порушників фіксуємо саме на цій ділянці кордону. На другому місці — кордон з Молдовою".
За його словами, на інших ділянках державного кордону кількість спроб незаконного перетину значно менша.
Водночас речник ДПСУ зазначив, що останнім часом прикордонники не фіксують збільшення кількості таких спроб.
"Водночас за останній період збільшення кількості спроб (нелегального перетину кордону — ред.), на щастя, ми не фіксуємо", — додав Демченко.
- Польща планує обладнати електронними системами захисту понад 100 км сухопутного кордону з Україною. Вони доповнять фізичні загородження та включатимуть системи моніторингу й детектори руху.