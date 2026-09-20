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Росіяни атакували FPV-дроном мотоцикліста на Чернігівщині

Постраждалий у лікарні.

Росіяни атакували FPV-дроном мотоцикліста на Чернігівщині
Обстріли Чернігівської області
Фото: ДСНС Чернігівщини

Російські війська атакували FPV-дроном цивільного чоловіка, який їхав на мотоциклі, у прикордонному селі Сновської громади Чернігівської області. 

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Вчора ввечері через удар FPV-дроном по прикордонному селу Сновської громади постраждав цивільний чоловік. За інформацією поліції, він якраз їхав на мотоциклі. Росіяни вдарили по ньому. Чоловіка доправили до лікарні", – написав Чаус.

За словами очільника ОВА, загалом протягом доби російські війська завдали 22 удари по Чернігівщині.

18 із них припали на прикордонні території. Російська армія застосовувала FPV-дрони та безпілотники, з яких здійснювала скиди.

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