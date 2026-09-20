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Партизани "АТЕШ" пошкодили важливу ділянку залізниці в Таганрозі, яка забезпечує постачання російських військ

Пошкодження стрілочного переводу вплинуло на постачання російських військ на південному фронті.

Партизани "АТЕШ" пошкодили важливу ділянку залізниці в Таганрозі, яка забезпечує постачання російських військ
Фото: АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" заявили про диверсію на залізничній ділянці в російському Таганрозі. За їхніми словами, пошкодження стрілочного переводу може вплинути на рух ешелонів, які прямують до південного угруповання військ РФ.

Про це партизанський рух повідомив у Телеграмі.

"Виведення стрілочного переводу з ладу блокує рух ешелонів на найважливішій артерії, що зв'язує Ростовську область із Маріуполем, Кримом та південним фронтом. Це порушує графік перекидання боєприпасів, техніки та пального для підрозділів, що ведуть бої на Вугледарському, Оріхівському та Херсонському напрямках, та призводить до масштабних затримок у постачанні", – ідеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що пошкодження залізничної інфраструктури в тилу можуть створювати затримки в роботі всієї логістичної лінії. За словами партизанів, через значне навантаження на магістраль навіть тимчасове припинення руху здатне спричинити ланцюгові затримки.

"Путін не планує зупиняти війну, незважаючи на величезні втрати, та готує широку мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити заради загального блага", – підсумували в "АТЕШ".

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