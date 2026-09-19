Ле Пен заявила, що Росія не може диктувати Франції політику

Лідерка "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та голова партії Жордан Барделла заявили, що Росія не може впливати на політику Франції за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску.

Про це пише RTL.

У спільній заяві, оприлюдненій 19 вересня, вони засудили ворожі дії Москви та наголосили, що жодні провокації, таємні операції чи спроби дестабілізації не мають змусити Францію сприяти досягненню Росією її цілей у війні проти України.

Заява з'явилася наступного дня після зустрічі в Єлисейському палаці, присвяченої геополітичним кризам. Водночас Ле Пен і Барделла заявили, що у Франції має відбутися демократична дискусія щодо рівня фінансової підтримки України та умов її надання.

Політики також рішуче засудили рішення Москви взяти під контроль активи європейських компаній, які продовжують працювати в Росії, зокрема Nestlé та Auchan. Вони назвали це "ворожим актом", який безпосередньо зачіпає інтереси та права європейського бізнесу.