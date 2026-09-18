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Годину запитань до уряду перенесли через саміт у Карпатах

Нардепи повідомили, що дізналися про це лише вранці. 

Годину запитань до уряду перенесли через саміт у Карпатах
Зустріч з міністром замість години запитань до уряду
Фото: Верховна Рада Telegram

Заплановану на сьогодні годину запитань до уряду перенесли на 12 жовтня. У пресслужбі Верховної Ради повідомили, що домовилися про це на погоджувальній раді з представниками депутатських фракцій і груп. 

На засіданні перший віцеспікер Олександр Корнієнко і представники фракцій і груп заслухали міністра освіти і науки Андрія Бутенка. Він поінформував про організацію роботи шкіл під час різних типів повітряної тривоги. 

«Зокрема, йшлося про алгоритми дій учнів і вчителів під час жовтого та червоного рівнів небезпеки. Під час засідання Погоджувальної ради було порушено широке коло питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу та забезпеченням належних умов для учнів і педагогів», – йдеться у повідомленні.

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Раніше народні депутати різних фракції розповіли про раптове скасування традиційної години запитань до уряду. Ірина Геращенко («Євросолідарність») розповіла, що депутати дізналися про те, що сьогодні засідання не буде, уже коли прийшли до Верховної Ради. Хоча планувалося, що на годині запитань до уряду виступатиме міністр освіти. 

«Депутати прийшли в ВР і, як то кажуть, поцілували двері. Охоронець повідомив, що парламент зачинено, слуги поїхали на Карпатський форум, тому хтось вирішив просто скасувати пленарне засідання. Не повідомивши ані фракції, ані керівництво фракцій, без погоджувальної», – сказала парламентарка. 

Ярослав Железняк також повідомив, що про скасування засідання депутатам сказали лише вранці.

Сьогодні в Буковелі стартує саміт «Карпатської вісімки» за участі гостей з семи країн. 

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