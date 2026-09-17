Дмитро Видолоб склав присягу народного депутата

Верховна Рада 17 вересня поповнилася новим народним депутатом: присягу склав Дмитро Видолоб. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Видолоб балотувався за списком партії «Слуга народу» й пройшов до парламенту після складання мандатів двома «слугами народу» на початку місяця. За інформацією Руху Чесно, Дмитро Видолоб – аспірант, працював у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Був помічником на громадських засадах народної депутатки минулого скликання Оксани Продан (БПП).

«Народився 19 травня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 168», – зазначено про Видолоба на сайті Центральної виборчої комісії.