Зеленський поговорив телефоном з Макроном: домовились зустрітися у Нью-Йорку

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Офіс Президента повідомив про телефонну розмову Володимира Зеленського з його французьким колегою Емманюелем Макроном.

Глави держав обговорили дипломатичний процес та кроки щодо зупинення війни. Зеленський розповів господарю Єлисейського палацу про комунікацію з іншими партнерами. Президент України наголосив, що Київ цінує підтримку Франції у захисті наших людей.

Зеленський та Макрон домовились про двосторонню зустріч на полях старту роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тиждень високого рівня заплановано з 22 до 28 вересня, коли у Нью-Йорку зберуться світові лідери для виступів з трибуни зали засідань.