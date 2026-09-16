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Зеленський поговорив телефоном з Макроном: домовились зустрітися у Нью-Йорку

Головна тема - дипломатичний процес.

Зеленський поговорив телефоном з Макроном: домовились зустрітися у Нью-Йорку
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Офіс Президента повідомив про телефонну розмову Володимира Зеленського з його французьким колегою Емманюелем Макроном.

Глави держав обговорили дипломатичний процес та кроки щодо зупинення війни. Зеленський розповів господарю Єлисейського палацу про комунікацію з іншими партнерами. Президент України наголосив, що Київ цінує підтримку Франції у захисті наших людей.

Зеленський та Макрон домовились про двосторонню зустріч на полях старту роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тиждень високого рівня заплановано з 22 до 28 вересня, коли у Нью-Йорку зберуться світові лідери для виступів з трибуни зали засідань. 

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