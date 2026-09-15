«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
ГоловнаПолітика

Сибіга закликав партнерів допомогти Україні локомотивами та фінансуванням на нові

Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або повністю знищено понад 500 локомотивів. Більше половини з них – лише цього року.

Сибіга закликав партнерів допомогти Україні локомотивами та фінансуванням на нові
В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: Зоряна Стельмах

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів допомогти Україні із пошуком локомотивів, сумісних із українською колією, та фінансуванням закупівлі нових. 

Його цитує МЗС

За словами міністра, від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або повністю знищено понад 500 локомотивів, і більше половини з них - лише цього року.

«Українська залізниця підтримує життєдіяльність країни. Вона дає змогу оперативно евакуювати цивільне населення з прифронтових районів, перевозити необхідні вантажі, а також забезпечувати переміщення зерна та інших критично важливих товарів по всій країні. В умовах щоденних атак на нашу залізницю вона стала ключовою системою забезпечення економічної та соціальної стабільності українських людей та міст», – йдеться у повідомленні. 

Тому Україні терміново потрібні локомотиви на заміну пошкодженим і знищеним. 

«Закликаємо всіх наших партнерів невідкладно допомогти з пошуком локомотивів, сумісних із залізничною колією шириною 1520 мм, а також із фінансуванням, необхідним для прискорення закупівлі нових локомотивів», – повідомив Сибіга. 

  • До цього ворог атакував поїзд неподалік польського кордону.
  • Залізниця зазнає прицільних ударів росіян регулярно.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies