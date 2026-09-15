Сибіга закликав партнерів допомогти Україні локомотивами та фінансуванням на нові

Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або повністю знищено понад 500 локомотивів. Більше половини з них – лише цього року.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів допомогти Україні із пошуком локомотивів, сумісних із українською колією, та фінансуванням закупівлі нових.

Його цитує МЗС.

За словами міністра, від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або повністю знищено понад 500 локомотивів, і більше половини з них - лише цього року.

«Українська залізниця підтримує життєдіяльність країни. Вона дає змогу оперативно евакуювати цивільне населення з прифронтових районів, перевозити необхідні вантажі, а також забезпечувати переміщення зерна та інших критично важливих товарів по всій країні. В умовах щоденних атак на нашу залізницю вона стала ключовою системою забезпечення економічної та соціальної стабільності українських людей та міст», – йдеться у повідомленні.

Тому Україні терміново потрібні локомотиви на заміну пошкодженим і знищеним.

«Закликаємо всіх наших партнерів невідкладно допомогти з пошуком локомотивів, сумісних із залізничною колією шириною 1520 мм, а також із фінансуванням, необхідним для прискорення закупівлі нових локомотивів», – повідомив Сибіга.

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