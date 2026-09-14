В Офісі генпрокурора заперечили підозру директору НАБУ Семену Кривоносу

Відповідні відмітки в ЄРДР були скасовані.

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В Офісі генпрокурора спростували підозру одному керівнику НАБУ Семену Кривоносу та заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора в Telegram.

"У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу", - йдеться в заяві.

Відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані.

Сам Кравченко, який увечері був відсторонений від посади генпрокурора, продовжує наполягати, що надіслав підозру поштою.