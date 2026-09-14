Президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення Кравченка. Розгляд відбудеться завтра (оновлено)

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви генпрокурора Руслана Кравченка про підписання підозри директору Національного антикорбюро і звинувачення НАБУ і САП в нібито викраденні з Офісу генпрокурора матеріалів слідства про їхніх колег. Глава країни вважає, що «у цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади».

Зеленський зазначив, що він уже говорив йому про це. І попросив нардепів підтримати звільнення невідкладно.

«Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно», – сказав він.

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Оновлення. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що розгляд відставки генпрокурора відбудеться 15 вересня.

Сам Кравченко виїхав за кордон нині вночі.

Оновлення 11:43. Президент надіслав до ВР подання про звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора, підтвердив його радник Дмитро Литвин.

Фото: Дмитро Литвин Зеленський вніс подання про звільнення Руслана Кравченка

Сьогодні вранці Кравченко опублікував семихвилинне відеозвернення, в якому звинуватив НАБУ і САП в отриманні доступу до матеріалів, що стосуються працівників цих органів. Ці матеріали, за його словами, вони нібито отримали під час обшуків у приміщеннях ОГП по справі «Карфаген», що стосується викриття в Офісі генпрокурора злочинної організації, яка покривала незаконні колцентри і легалізовувала отримані за це кошти.

Основним підозрюваним по справі є керівник одного з департаментів Сергій Кропива. Кравченко з ним спілкувався неодноразово, свідчать матеріали слідства.

Після публікації НАБУ про викриття Кравченко заявив журналістам, що звільнятися не планує. Однак того ж вечора він мав зустріч з президентом, після чого написав заяву на відставку. За неї має проголосувати Верховна Рада.