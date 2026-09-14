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Президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення Кравченка. Розгляд відбудеться завтра (оновлено)

Він закликав нардепів підтримати відставку якомога швидше.

Президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення Кравченка. Розгляд відбудеться завтра (оновлено)
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви генпрокурора Руслана Кравченка про підписання підозри директору Національного антикорбюро і звинувачення НАБУ і САП в нібито викраденні з Офісу генпрокурора матеріалів слідства про їхніх колег. Глава країни вважає, що «у цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади».

Зеленський зазначив, що він уже говорив йому про це. І попросив нардепів підтримати звільнення невідкладно. 

«Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно», – сказав він. 

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Оновлення. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що розгляд відставки генпрокурора відбудеться 15 вересня.

Сам Кравченко виїхав за кордон нині вночі. 

Оновлення 11:43. Президент надіслав до ВР подання про звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора, підтвердив його радник Дмитро Литвин. 

Зеленський вніс подання про звільнення Руслана Кравченка
Фото: Дмитро Литвин
Зеленський вніс подання про звільнення Руслана Кравченка

Сьогодні вранці Кравченко опублікував семихвилинне відеозвернення, в якому звинуватив НАБУ і САП в отриманні доступу до матеріалів, що стосуються працівників цих органів. Ці матеріали, за його словами, вони нібито отримали під час обшуків у приміщеннях ОГП по справі «Карфаген», що стосується викриття в Офісі генпрокурора злочинної організації, яка покривала незаконні колцентри і легалізовувала отримані за це кошти.

Основним підозрюваним по справі є керівник одного з департаментів Сергій Кропива. Кравченко з ним спілкувався неодноразово, свідчать матеріали слідства.

Після публікації НАБУ про викриття Кравченко заявив журналістам, що звільнятися не планує. Однак того ж вечора він мав зустріч з президентом, після чого написав заяву на відставку. За неї має проголосувати Верховна Рада. 

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