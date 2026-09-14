Власенко: підозра Кривоносу залишиться чинною навіть після відставки Кравченка

Він вважає, що правової колізії немає.

Заява Руслана Кравченка про відставку не позбавляє його повноважень Генерального прокурора до голосування Верховної Ради, а підписана ним підозра директору НАБУ Семену Кривоносу збереже чинність і після звільнення.

Про це в коментарі LB.ua сказав народний депутат фракції «Батьківщина», член Комітету ВРУ з питань правової політики Сергій Власенко.

За його словами, правової колізії у ситуації з підозрою немає.

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«Вона підписана чинним Генеральним прокурором. Вона дійсно робоча, нормальна. Він міг її підписати, стоячи на трибуні Верховної Ради перед голосуванням», – сказав Власенко.

Якщо Рада завтра проголосує за відставку, підозра, за його словами, залишається чинною.

Щодо обставин виїзду Генпрокурора за кордон депутат зауважив, що факт перебування у відрядженні під час підписання підозри не підтверджений. Твердження Центру протидії корупції про те, що дозвіл на виїзд Генпрокурора у відрядження міг дати виключно президент, Власенко назвав такими, що не відповідають закону.

«Хочу нагадати, що згідно з українською Конституцією у нас Генеральний прокурор є незалежною особою і не підконтрольний та не підзвітний президенту України. Тому політичні нісенітниці про ЦПК нехай вони залишать при собі. Президент до цього не має і не може мати жодного відношення», – заявив депутат.

Власенко при цьому вважає, що слідчі дії НАБУ і САП в кабінеті генпрокурора і його першої заступниці були проведені необґрунтовано. Він припускає, що їх провели саме для того, аби нібито отримати доступ до певних матеріалів.

Також він вважає, що Генпрокурор не відпрацював публічну складову ситуації.

«Мені здається, що Кравченко повністю програв медійну складову. Якби він того ж дня після цього заходу в його кабінет вийшов до суспільства і спокійно пояснив людям, чого до нього прийшли, що до нього особисто питань не було, що єдина мета, з якою вони зайшли, – це отримати доступ до матеріалів проваджень, тоді ситуація була би трошки інша. А зараз це все виглядає по-іншому», – зазначив Власенко.

Відкритими, за його словами, залишаються два питання.

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«Чи буде контролювати це розслідування наступник Кравченка? І як це все спрацює в довгостроковій перспективі? Повідомлення про підозру деколи вистрілюють не одразу, а через якийсь час», – сказав депутат.

Власенко також пояснив, хто виконуватиме обов'язки Генпрокурора, якщо Рада завтра звільнить Кравченка, а президент не внесе кандидатуру наступника.

«Перший заступник або заступник мають виконувати обовʼязки Генпрокурора. Оскільки перша заступниця у відставці, то один із заступників виконуватиме повноваження Генерального прокурора до внесення кандидатури і погодження цієї кандидатури Верховною Радою», – сказав він.

Визначити такого заступника, за словами депутата, може сам Кравченко, ідучи у відставку.

Руслан Кравченко вранці 14 вересня заявив про підписання підозри директору НАБУ за нібито підробку документів для отримання неправомірної вигоди. Він стверджує також, що під час обшуків у Офісі генпрокурора співробітники НАБУ і САП нібито отримали доступ до матеріалів, що стосуються розслідувань проти їхніх колег. Обшуки проводили по справі про дахування незаконних колцентрів і легалізацію коштів. Основним підозрюваним є директор одного з департаментів ОГП.