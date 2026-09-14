НАБУ: станом на зараз директор Семен Кривонос жодної підозри не отримував

Станом на ранок 14 вересня жодної підозри директору Національного антикорбюро Семену Кривоносу офіційно не вручали. Про це пресслужба НАБУ повідомила у відповідь на заяви генпрокурора Руслана Кравченка про те, що він підписав Кривоносу підозру.

Також НАБУ і САП прокоментували звинувачення в вилученні під час обшуків у приміщеннях ОГП кримінальних проваджень, що нібито стосуються їхніх працівників. Там заявили, що не вилучали жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах генерального прокурора.

«Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності. Відтак заяви Генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер. Окремо наголошуємо, що НАБУ і САП ніколи не пропонували і не вимагали жодної "недоторканності" для будь-кого – ані для своїх працівників, ані для інших осіб», – йдеться у заяві.

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НАБУ і САП розцінюють заяви генпрокурора як продовження систематичної атаки на антикорупційні органи, активна фаза якої почалася ще торік улітку, коли їх намагалися підпорядкувати Офісу генерального прокурора.

Контекст

Сьогодні вранці Кравченко опублікував семихвилинне відеозвернення, в якому звинуватив НАБУ і САП в отриманні доступу до матеріалів, що стосуються працівників цих органів. Ці матеріали, за його словами, вони нібито отримали під час обшуків у приміщеннях ОГП по справі «Карфаген», що стосується викриття в Офісі генпрокурора злочинної організації, яка покривала незаконні колцентри і легалізовувала отримані за це кошти.

Президент оперативно відреагував на заяву Кравченка і сказав, що шлях у нього лише один – це звільнення. Він закликав Верховну Раду оперативно підтримати заяву на відставку генпрокурора.

Основним підозрюваним по справі про злочинну організацію в ОГП є керівник одного з департаментів Сергій Кропива. Кравченко з ним спілкувався неодноразово, свідчать матеріали слідства.

Після публікації НАБУ про викриття Кравченко заявив журналістам, що звільнятися не планує. Однак того ж вечора він мав зустріч з президентом, після чого написав заяву на відставку. За неї має проголосувати Верховна Рада.