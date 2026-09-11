ВАКС засудив народного депутата Юрченка до 9 років позбавлення волі

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Олександр Юрченко та Іван Фіщенко під час засідання суду

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у вимаганні та отриманні хабаря за лобіювання законодавчих змін.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Суд призначив нардепу 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.

За статтею про підбурення до надання неправомірної вигоди нардепа звільнили від покарання, оскільки закінчилися строки давності.

Поки вирок не набрав законної сили, заставу в розмірі 3 млн грн суд залишив без змін.

Що відомо про справу нардепа Юрченка