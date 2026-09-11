Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ГоловнаПолітика

ВАКС засудив народного депутата Юрченка до 9 років позбавлення волі

Справа стосується отримання хабаря за лобіювання законодавчих змін.

ВАКС засудив народного депутата Юрченка до 9 років позбавлення волі
Олександр Юрченко та Іван Фіщенко під час засідання суду
Фото: Слово і Діло

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у вимаганні та отриманні хабаря за лобіювання законодавчих змін. 

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Суд призначив нардепу 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.

За статтею про підбурення до надання неправомірної вигоди нардепа звільнили від покарання, оскільки закінчилися строки давності. 

Поки вирок не набрав законної сили, заставу в розмірі 3 млн грн суд залишив без змін.

Що відомо про справу нардепа Юрченка

  • Олександр Юрченко - народний депутат Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу". Пізніше вийшов із фракції через корупційний скандал. А в травні 2022 року Юрченко вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".
  • У вересні 2020 року Юрченку і його помічникові Івану Фіщенку оголосили підозри в причетності до вимагання хабаря. Згідно з матеріалами справи, Юрченко просив у детектива, який працював під прикриттям, $13 тис за те, щоб внести в Верховну Раду законопроєкт про зміни до законодавства щодо переробки твердих побутових відходів.
  • Ще $200 тисяч Юрченко вимагав для підкупу своїх колег - членів профільного комітету. Ці гроші були необхідні для голосування на комітеті та в парламенті, однак передати їх не встигли, оскільки інформацію про справу "злили". 
  • ВАКС заарештував Юрченка на два місяці з можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн грн. Через кілька днів заставу було внесено. 
  • У 2022 році, напередодні повномасштабного російського вторгнення, після повернення йому закордонного паспорту Юрченко вилетів на відпочинок до Домініканської республіки. На то момент він мав статус обвинуваченого і його справу слухали в суді. Після повернення був затриманий за лайку та матюки на блок-посту тероборони. Юрченко обіцяв, але не дотримав обіцянки здати розгорнутий аналіз щодо вмісту наркотичних речовин в організмі. Згодом він визнав свою неправоту і перепросив.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies