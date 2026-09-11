ВАКС засудив народного депутата Юрченка до 9 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у вимаганні та отриманні хабаря за лобіювання законодавчих змін.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Суд призначив нардепу 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.
За статтею про підбурення до надання неправомірної вигоди нардепа звільнили від покарання, оскільки закінчилися строки давності.
Поки вирок не набрав законної сили, заставу в розмірі 3 млн грн суд залишив без змін.
Що відомо про справу нардепа Юрченка
- Олександр Юрченко - народний депутат Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу". Пізніше вийшов із фракції через корупційний скандал. А в травні 2022 року Юрченко вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".
- У вересні 2020 року Юрченку і його помічникові Івану Фіщенку оголосили підозри в причетності до вимагання хабаря. Згідно з матеріалами справи, Юрченко просив у детектива, який працював під прикриттям, $13 тис за те, щоб внести в Верховну Раду законопроєкт про зміни до законодавства щодо переробки твердих побутових відходів.
- Ще $200 тисяч Юрченко вимагав для підкупу своїх колег - членів профільного комітету. Ці гроші були необхідні для голосування на комітеті та в парламенті, однак передати їх не встигли, оскільки інформацію про справу "злили".
- ВАКС заарештував Юрченка на два місяці з можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн грн. Через кілька днів заставу було внесено.
- У 2022 році, напередодні повномасштабного російського вторгнення, після повернення йому закордонного паспорту Юрченко вилетів на відпочинок до Домініканської республіки. На то момент він мав статус обвинуваченого і його справу слухали в суді. Після повернення був затриманий за лайку та матюки на блок-посту тероборони. Юрченко обіцяв, але не дотримав обіцянки здати розгорнутий аналіз щодо вмісту наркотичних речовин в організмі. Згодом він визнав свою неправоту і перепросив.