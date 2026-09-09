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Уряд ухвалив низку законопроєктів, необхідних для залучення фінансування та покриття дефіциту держбюджету

Вони стосуються роботи Нацкомісії з цінних паперів, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Уряд ухвалив низку законопроєктів, необхідних для залучення фінансування та покриття дефіциту держбюджету
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Уряд ухвалив ще три законопроєкти, які є частиною пакета, необхідного для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту держбюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Законопроєкти стосуються роботи Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 

Як зазначив прем'єр, ситуація з дефіцитом державного бюджету є серйозною. 

"Тому нам потрібна спільна та скоординована робота. Свою частину роботи Уряд виконує: з початку вересня ми схвалили та передали на розгляд 8 законопроєктів. Діємо за чітко визначеним планом і до 1 листопада всі необхідні рішення Уряду будуть ухвалені", - йдеться в заяві.

Корецький закликав народних депутатів підтримати Уряд і якнайшвидше проголосувати всі необхідні для фінансової допомоги закони. 

  • Уряд виділив 67,6 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів та окремих міст. Низка регіонів відстає від визначених графіків у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання.
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