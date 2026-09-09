Уряд ухвалив низку законопроєктів, необхідних для залучення фінансування та покриття дефіциту держбюджету

Уряд ухвалив ще три законопроєкти, які є частиною пакета, необхідного для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту держбюджету.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Законопроєкти стосуються роботи Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Як зазначив прем'єр, ситуація з дефіцитом державного бюджету є серйозною.
"Тому нам потрібна спільна та скоординована робота. Свою частину роботи Уряд виконує: з початку вересня ми схвалили та передали на розгляд 8 законопроєктів. Діємо за чітко визначеним планом і до 1 листопада всі необхідні рішення Уряду будуть ухвалені", - йдеться в заяві.
Корецький закликав народних депутатів підтримати Уряд і якнайшвидше проголосувати всі необхідні для фінансової допомоги закони.
- Уряд виділив 67,6 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів та окремих міст. Низка регіонів відстає від визначених графіків у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання.