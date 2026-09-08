Сергій Корецький обговорив з послом Франції оборонну співпрацю між країнами

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм розширення оборонної співпраці між країнами.
Про це повідомив Сергій Корецький на своїй сторінці в Telegram.
Обговорили зокрема посилення протиповітряної оборони та авіаційних спроможностей України.
Серед важливого - йшлося про економічну співпрацю та підтримку українських виробників на європейському ринку.
Корецький зазначив, що роль Франції є важливою на шляху України до членства в ЄС, зокрема у якнайшвидшому відкритті решти переговорних кластерів.
Прем'єр також обговорив з французьким дипломатом використання заморожених російських активів для потреб України та подальше посилення санкційного тиску на РФ.
- Сергій Корецький разом із міністром фінансів та міністром економіки зустрівся з радниками лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції з питань національної безпеки, дипломатами та керівниками посольств. На зустрічі говорили про реальний стан державних фінансів і потреби України на цей та наступний роки.