Сергій Корецький обговорив з послом Франції оборонну співпрацю між країнами

Йдеться зокрема про посилення ППО та авіаційних спроможностей України.

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм розширення оборонної співпраці між країнами.

Про це повідомив Сергій Корецький на своїй сторінці в Telegram.

Обговорили зокрема посилення протиповітряної оборони та авіаційних спроможностей України.

Серед важливого - йшлося про економічну співпрацю та підтримку українських виробників на європейському ринку.

Корецький зазначив, що роль Франції є важливою на шляху України до членства в ЄС, зокрема у якнайшвидшому відкритті решти переговорних кластерів.

Прем'єр також обговорив з французьким дипломатом використання заморожених російських активів для потреб України та подальше посилення санкційного тиску на РФ.