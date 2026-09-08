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Сергій Корецький обговорив з послом Франції оборонну співпрацю між країнами

Йдеться зокрема про посилення ППО та авіаційних спроможностей України.

Сергій Корецький обговорив з послом Франції оборонну співпрацю між країнами
Сергій Корецький та Бріс Рокфей
Фото: Сергій Корецький/Telegram

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм розширення оборонної співпраці між країнами. 

Про це повідомив  Сергій Корецький на своїй сторінці в Telegram.

Обговорили зокрема посилення протиповітряної оборони та авіаційних спроможностей України.

Серед важливого - йшлося про економічну співпрацю та підтримку українських виробників на європейському ринку.

Корецький зазначив, що роль Франції є важливою на шляху України до членства в ЄС, зокрема у якнайшвидшому відкритті решти переговорних кластерів.

Прем'єр також обговорив з французьким дипломатом використання заморожених російських активів для потреб України та подальше посилення санкційного тиску на РФ.

  • Сергій Корецький разом із міністром фінансів та міністром економіки зустрівся з радниками лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції з питань національної безпеки, дипломатами та керівниками посольств. На зустрічі говорили про реальний стан державних фінансів і потреби України на цей та наступний роки.
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