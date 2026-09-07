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Корецький обговорив із єврокомісаром фінансову підтримку України на 2026–2027 роки

Уряд розраховує використати фінансові ресурси, передбачені Ukraine Plan та Меморандумом про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги.

Корецький обговорив із єврокомісаром фінансову підтримку України на 2026–2027 роки
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Україна працює з Єврокомісією над забезпеченням фінансової підтримки на 2026–2027 роки. Ідеться про виконання зобов’язань у межах Ukraine Plan та Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками розмови з єврокомісаром з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.

За словами прем’єра, уряд розраховує повною мірою використати фінансові ресурси, передбачені відповідними європейськими інструментами. Необхідні урядові рішення планують ухвалити до 1 листопада. 

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Паралельно Кабмін працює з Верховною Радою над ухваленням необхідних законодавчих актів.

Сторони також домовилися посилити взаємодію українських міністерств із відповідними генеральними директоратами Єврокомісії, а також координацію з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами.

"Важливо мати чітку й узгоджену картину бюджетних та оборонних потреб України на 2026 та 2027 роки", – зазначив Корецький.

Окремо прем’єр наголосив на необхідності посилення тиску на Росію. Зокрема, йдеться про подальше посилення санкцій, контроль за їхнім дотриманням та протидію обходу обмежень.

Корецький також підкреслив, що вступ України до Євросоюзу залишається безумовним пріоритетом. Україна розраховує на якнайшвидше відкриття решти переговорних кластерів.

"Дякую Валдісу Домбровскісу за змістовну розмову та послідовну підтримку України", – додав прем’єр-міністр.

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