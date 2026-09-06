Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера: «У нас була хороша розмова, і сьогодні ще будемо говорити»

Президент України Володимир Зеленський подякував американським представникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру і зазначив, що діалог продовжиться.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
«Дякую представникам Президента США Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру за візит до Києва. У нас була хороша розмова – вже декілька раундів, і сьогодні ще будемо говорити. Головне – досягти миру достойного, надійного і тривалого для України. Всі зусилля спрямовуємо на це», – зазначив глава держави.
Він додав, що був «радий зустрічі».
- Сьогодні до Києва приїхали Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Це їхній перший візит до української столиці. До цього посланці Дональда Трампа побували у Москві і зустрічалися із російським лідером Владіміром Путіним.
- Віткофф заявив, що привіз з Москви «нові ідеї», а Кушнер зазначив, що завершення війни в Україні до зими не є гарантованим.
- За підсумками перемовин у Києві президент Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання залишається актуальним. Зі США, а також радниками з питань нацбезпеки Німеччини, Франції і Великої Британії обговорили ППО, зимовий пакет підтримки і подальші дипломатичні зустрічі. За кілька тижнів може відбутися нова зустріч разом з США і країнами Європи.