Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера: «У нас була хороша розмова, і сьогодні ще будемо говорити»

Президент України Володимир Зеленський подякував американським представникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру і зазначив, що діалог продовжиться.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

«Дякую представникам Президента США Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру за візит до Києва. У нас була хороша розмова – вже декілька раундів, і сьогодні ще будемо говорити. Головне – досягти миру достойного, надійного і тривалого для України. Всі зусилля спрямовуємо на це», – зазначив глава держави.

Він додав, що був «радий зустрічі».