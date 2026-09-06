«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ГоловнаПолітика

Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера: «У нас була хороша розмова, і сьогодні ще будемо говорити»

Головне, за словами президента, досягнути миру.

Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера: «У нас була хороша розмова, і сьогодні ще будемо говорити»
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський подякував американським представникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру і зазначив, що діалог продовжиться.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі. 

«Дякую представникам Президента США Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру за візит до Києва. У нас була хороша розмова – вже декілька раундів, і сьогодні ще будемо говорити. Головне – досягти миру достойного, надійного і тривалого для України. Всі зусилля спрямовуємо на це», – зазначив глава держави.

Він додав, що був «радий зустрічі». 

  • Сьогодні до Києва приїхали Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Це їхній перший візит до української столиці. До цього посланці Дональда Трампа побували у Москві і зустрічалися із російським лідером Владіміром Путіним. 
  • Віткофф заявив, що привіз з Москви «нові ідеї», а Кушнер зазначив, що завершення війни в Україні до зими не є гарантованим.
  • За підсумками перемовин у Києві президент Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання залишається актуальним. Зі США, а також радниками з питань нацбезпеки Німеччини, Франції і Великої Британії обговорили ППО, зимовий пакет підтримки і подальші дипломатичні зустрічі. За кілька тижнів може відбутися нова зустріч разом з США і країнами Європи. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies