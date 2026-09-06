Зеленський провів нараду з переговорною групою перед зустріччю зі спецпосланцями президента США

Україна готова до переговорів та налаштована на конструктивний діалог.

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, Україна готова до переговорів та налаштована на конструктивний діалог.

"Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен", – написав президент.

Він зазначив, що українські пропозиції вже підготовлені.

"Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично", – наголосив Зеленський.

Напередодні президент пообіцяв на 5-6 вересня забезпечити нормальне функціонування російського повітряного простору для безпечного перельоту Кушнера та Віткоффа.

Від РФ вимагали дзеркальні дії: без повітряних обстрілів.

Станом на ранок 4 вересня Росія продовжує обстріли українських міст.

Спецпредставники президента США Віткофф і Кушнер прибули до Москви для переговорів щодо завершення війни в Україні. Перед тим Дональд Трамп заявив, що Штати мають нову конкретну пропозицію, спрямовану на припинення війни.