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Зеленський провів нараду з переговорною групою перед зустріччю зі спецпосланцями президента США

Україна готова до переговорів та налаштована на конструктивний діалог.

Зеленський провів нараду з переговорною групою перед зустріччю зі спецпосланцями президента США
Володимир Зеленський провів нараду з переговорною групою
Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, Україна готова до переговорів та налаштована на конструктивний діалог.

"Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен", – написав президент.

Він зазначив, що українські пропозиції вже підготовлені.

"Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично", – наголосив Зеленський.

  • Напередодні президент пообіцяв на 5-6 вересня забезпечити нормальне функціонування російського повітряного простору для безпечного перельоту Кушнера та Віткоффа. 
  • Від РФ вимагали дзеркальні дії: без повітряних обстрілів.
  • Станом на ранок 4 вересня Росія продовжує обстріли українських міст. 
  • Спецпредставники президента США Віткофф і Кушнер прибули до Москви для переговорів щодо завершення війни в Україні. Перед тим Дональд Трамп заявив, що Штати мають нову конкретну пропозицію, спрямовану на припинення війни.
  • Після візиту до Москви Віткофф і Кушнер мають прибути до України в неділю.
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