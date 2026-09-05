Reuters: спецпосланці США Віткофф і Кушнер прибули до Москви

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у суботу, 5 вересня, прибули до Москви для переговорів щодо завершення війни в Україні.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що Сполучені Штати мають нову конкретну пропозицію, спрямовану на припинення війни.
Трамп очікувано не уточнив умови свого мирного плану.
Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що після візиту до Москви Віткофф і Кушнер мають прибути до України в неділю.
У Кремлі ж заявили, що вимоги, озвучені Путіним у промові два роки тому, залишаються "непохитними". Йдеться, зокрема, про вимогу передати Росії всю територію чотирьох українських областей, які Москва оголосила своїми, а також відмовитися від вступу України до НАТО.
- У суботу Росія завдала ударів по двох українських аеропортах "Київ" і "Бориспіль" напередодні запланованого візиту американських представників до Києва.