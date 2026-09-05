Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСвіт

Reuters: спецпосланці США Віткофф і Кушнер прибули до Москви

Віткофф і Кушнер прибули до Москви на переговори щодо війни в Україні. У неділю спецпосланці прибудуть до Києва.

Reuters: спецпосланці США Віткофф і Кушнер прибули до Москви
Віткофф та Кушнер у Парижі, 6 січня 2026
Фото: EPA/UPG

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у суботу, 5 вересня, прибули до Москви для переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що Сполучені Штати мають нову конкретну пропозицію, спрямовану на припинення війни.

Трамп очікувано не уточнив умови свого мирного плану.

Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що після візиту до Москви Віткофф і Кушнер мають прибути до України в неділю.

У Кремлі ж заявили, що вимоги, озвучені Путіним у промові два роки тому, залишаються "непохитними". Йдеться, зокрема, про вимогу передати Росії всю територію чотирьох українських областей, які Москва оголосила своїми, а також відмовитися від вступу України до НАТО.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies