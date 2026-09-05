Reuters: спецпосланці США Віткофф і Кушнер прибули до Москви

Віткофф і Кушнер прибули до Москви на переговори щодо війни в Україні. У неділю спецпосланці прибудуть до Києва.

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Віткофф та Кушнер у Парижі, 6 січня 2026

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у суботу, 5 вересня, прибули до Москви для переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що Сполучені Штати мають нову конкретну пропозицію, спрямовану на припинення війни.

Трамп очікувано не уточнив умови свого мирного плану.

Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що після візиту до Москви Віткофф і Кушнер мають прибути до України в неділю.

У Кремлі ж заявили, що вимоги, озвучені Путіним у промові два роки тому, залишаються "непохитними". Йдеться, зокрема, про вимогу передати Росії всю територію чотирьох українських областей, які Москва оголосила своїми, а також відмовитися від вступу України до НАТО.