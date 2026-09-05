Суд у США тимчасово заблокував спробу Трампа контролювати голосування поштою напередодні проміжних виборів

Йдеться про нові правила Поштової служби США (USPS), згідно з якими штати за 60 днів до виборів 3 листопада мають надати списки виборців, щоб пошта могла надіслати їм бюлетені.

Федеральна суддя тимчасово заблокувала спробу президента США Дональда Трампа контролювати голосування поштою напередодні проміжних виборів у листопаді.

Про це повідомляють NBC News.

Суд заблокував нові правила Поштової служби США (USPS) щодо голосування поштою на виборах 2026 року. Згідно з ними, штати за 60 днів до виборів 3 листопада мають надати USPS списки виборців. Лише після цього пошта надіслатиме їм бюлетені.

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Суддя з Бостона Індіра Талвані вважає, що нове правило, ймовірно, є незаконним та неконституційним. Це спонукало її видати попередню заборону. Суддя дійшла висновку, що поспішні терміни, які просуває адміністрація, “практично неминуче” позбавлять мільйонів американців виборчих прав.

Вона відхилила прохання Міністерства юстиції призупинити виконання свого розпорядження, поки адміністрація подасть апеляцію. Водночас, за словами Талвані, її рішення не забороняє штатам, які хочуть дотримуватися нових правил, робити це. Суддя додала, що “матеріали справи не містять жодних доказів шахрайства під час голосування поштою”.

Рішення схвалене через день після того, як адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду з проханням скасувати тимчасове розпорядження, видане Талвані минулого тижня, яке зупиняло дію цього правила.

У цьому рішенні суддя стала на бік штатів та організацій із захисту виборчих прав, які доводили, що правило Поштової служби незаконно обмежує повноваження штатів щодо регулювання власних виборів і ставить їх перед нездійсненними термінами виконання.