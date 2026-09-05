ООН ухвалила резолюцію про нову мапу світу - США були проти

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка закликає використовувати нову сучаснішу мапу світу замість застарілої так званої "проєкції Меркатора", розробленої ще у 16-ому столітті.

Як пише BBC, автором документа став Того, а головним аргументом є факт значного спотворення зображення Африки на мапі, яку у 1569 році запропонував фламандський картограф Герардус Меркатор - і методика якої залишалася незмінною ось вже майже 5 століть.

Проєкція Меркатора показує територію біля екватора меншою, ніж такі ж за площею землі ближче до полюсів. Через це Африка і Гренландія здаються на мапі практично однаковими - хоча континент більший за арктичний острів у 14 разів.

Автори резолюції говорять, що через спотворення на мапі екваторіальні країни Африки підсвідомо втрачають свій потенціал і через це недоотримують інвестиції та кошти на свій розвиток. Замість старої проєкції Меркатора вони запропонували використовувати мапу проєкту "Equal Earth" ("Рівна Земля"), яку було представлено у 2018 році. На ній співвідношення між площами різних територій передано набагато точніше.

164 держави погодилися з потребою змінити мапу світу - хоча рішення Генасамблеї не несе юридичного зобов'язання. Єдиною країною, яка проголосувала проти, були Сполучені Штати. Американська делегація заявила, що ООН "замість справжніх проблем глобального миру, розвитку та добросусідства займається виправленням мап 16-го століття".