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США запровадили санкції проти турецького банку через транзакції для іранського підрозділу "Кудс"

Турецький "Golden Global Bank" має капітал близько 34 млн доларів.

США запровадили санкції проти турецького банку через транзакції для іранського підрозділу "Кудс"
Фото: Наша Нива

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти турецького банку Golden Global Bank та його підрозділів через транзакції для іранського спецпідрозділу "Кудс" КВІР.

Про це йдеться у повідомлення Мінфіну США.

За даними Мінфіну США, банк та його підрозділи надавали іранському режиму доступ до кореспондентських банківських послуг, що дозволяло переміщувати кошти на міжнародному рівні.

"Фінансові установи продовжують на власному гіркому досвіді переконуватися, що ми серйозно ставимося до операції “Економічний вигнанець”. Хоча ми сподіваємося, що більше проти жодних банків не потрібно буде вводити санкції, це зрештою залежатиме від того, як швидко міжнародна спільнота схаменеться та припинить підтримку іранського режиму. Ми знаємо, хто ви, ми знаємо, де ви, і ми продовжуватимемо діяти разом з нашими союзниками та партнерами, доки не поховаємо голову іранського змія", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За даними Bloomberg, турецький Golden Global Bank має капітал близько 34 млн доларів. Інвестиційний банк зі штаб-квартирою у Стамбулі був заснований у 2019 році.

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