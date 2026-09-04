У німецькому Бонні закривають російське консульство

Російське консульство у Бонні закриють не лише через спробу РФ здійснити диверсію в аеропорту Лейпцига, а й через розвідувальну діяльність.
За даними видання Bild, у цій установі під виглядом дипломатів працювали від 15 до 20 агентів російських спецслужб СВР, ФСБ і ГРУ, передає "Укрінформ".
Європейські дипломати вважають диппредставництво РФ центром підтримки гібридних операцій. Кампанії звідти спрямовували проти країн Бенілюксу, інституцій ЄС і штаб-квартири НАТО у Бельгії.
Тож закриття консульства стало не просто символічною реакцією на атаку дрона в Лейпцигу, а й знешкодженням осередку російської розвідки, підсумувало видання.
- 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці у Лейпцигу. У відповідь на дію Москви очільник МЗС Йоганн Вадефуль оголосив про закриття генерального консульства Росії у Бонні та «Російського дому» в Берліні, який офіційно є культурним центром, але вважається осередком російського шпигунства.
- Після цього єдиним дипломатичним представництвом РФ у Німеччині залишиться посольство в Берліні.
- Згодом з’явилося рішення російської влади закрити Інститут Гете у Москві.