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У німецькому Бонні закривають російське консульство

Тут під виглядом дипломатів працювали від 15 до 20 агентів російських спецслужб СВР, ФСБ і ГРУ.

У німецькому Бонні закривають російське консульство
прапори Німеччини і Росії

Російське консульство у Бонні закриють не лише через спробу РФ здійснити диверсію в аеропорту Лейпцига, а й через розвідувальну діяльність.

За даними видання Bild, у цій установі під виглядом дипломатів працювали від 15 до 20 агентів російських спецслужб СВР, ФСБ і ГРУ, передає "Укрінформ".

Європейські дипломати вважають диппредставництво РФ центром підтримки гібридних операцій. Кампанії звідти спрямовували проти країн Бенілюксу, інституцій ЄС і штаб-квартири НАТО у Бельгії.

Тож закриття консульства стало не просто символічною реакцією на атаку дрона в Лейпцигу, а й знешкодженням осередку російської розвідки, підсумувало видання.

  • 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці у Лейпцигу. У відповідь на дію Москви очільник МЗС Йоганн Вадефуль оголосив про закриття генерального консульства Росії у Бонні та «Російського дому» в Берліні, який офіційно є культурним центром, але вважається осередком російського шпигунства. 
  • Після цього єдиним дипломатичним представництвом РФ у Німеччині залишиться посольство в Берліні.
  • Згодом з’явилося рішення російської влади закрити Інститут Гете у Москві.
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