У німецькому Бонні закривають російське консульство

Тут під виглядом дипломатів працювали від 15 до 20 агентів російських спецслужб СВР, ФСБ і ГРУ.

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Російське консульство у Бонні закриють не лише через спробу РФ здійснити диверсію в аеропорту Лейпцига, а й через розвідувальну діяльність.

За даними видання Bild, у цій установі під виглядом дипломатів працювали від 15 до 20 агентів російських спецслужб СВР, ФСБ і ГРУ, передає "Укрінформ".

Європейські дипломати вважають диппредставництво РФ центром підтримки гібридних операцій. Кампанії звідти спрямовували проти країн Бенілюксу, інституцій ЄС і штаб-квартири НАТО у Бельгії.

Тож закриття консульства стало не просто символічною реакцією на атаку дрона в Лейпцигу, а й знешкодженням осередку російської розвідки, підсумувало видання.