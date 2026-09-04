Підрив «Північних потоків»: Німеччина додала нове звинувачення у справі про екстрадицію українця

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Засідання у Хорватії щодо екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова до Німеччини у справі про «Північні потоки» перенесли через нове звинувачення.

Як повідомили адвокати Журавльова, німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацію — воєнний злочин.

Саме це нове звинувачення змінило перебіг справи, тому суд відклали.