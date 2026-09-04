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Підрив «Північних потоків»: Німеччина додала нове звинувачення у справі про екстрадицію українця

Йому інкримінують воєнний злочин.

Підрив «Північних потоків»: Німеччина додала нове звинувачення у справі про екстрадицію українця
вибухи на "Північному потоці"
Фото: ceskatelevize.cz

Засідання у Хорватії щодо екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова до Німеччини у справі про «Північні потоки» перенесли через нове звинувачення.

Як повідомили адвокати Журавльова, німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацію — воєнний злочин.

Саме це нове звинувачення змінило перебіг справи, тому суд відклали. 

  • Журавльова затримали у серпні в Хорватії
  • За даними німецького слідства, він є професійним водолазом. Слідчі вважають, що у вересні 2022 року група встановила вибухові пристрої на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу данського острова Борнхольм. За версією прокуратури, українець брав участь у необхідних для операції зануреннях.
  • Для транспортування вибухових пристроїв учасники групи використовували вітрильну яхту, яку орендували в Німеччині через посередників за підробленими документами. 
  • Вибухові пристрої здетонували 26 вересня 2022 року, внаслідок чого були серйозно пошкоджені обидва газопроводи. Німецька прокуратура звинуватила Журавльова у причетності до спричинення вибуху, диверсії та пошкодження споруд.
  • Інший українець, якого німецьке слідство також пов’язує з підривом "Північних потоків", наразі перебуває під вартою в Німеччині. 
  • У червні цього року Федеральна прокуратура висунула йому обвинувачення.
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